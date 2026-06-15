Вестник Кавказа

Жители Чечни выйдут на "Кросс единства"

Скульптура бегуна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В предстоящие выходные в трех крупнейших городах Чечни пройдут финальные этапы спортивного фестиваля "Кросс единства" – в них за призы и награды поборются жители Аргуна, Гудермеса и Грозного.

В Чечне в предстоящие выходные пройдут заключительные этапы Республиканского массового физкультурно-спортивного фестиваля "Кросс единства", бегунам предстоит преодолеть дистанцию в один километр, сообщили в пресс-службе мэрии Грозного.

"Республиканский массовый физкультурно-спортивный фестиваль "Кросс единства", посвященный Году единства, выходит на финишную прямую! Жителей и гостей Чеченской Республики приглашают принять участие в заключительных этапах фестиваля, которые состоятся в Аргуне, Гудермесе и Грозном"

- сообщение

Старт пройдет в субботу в городе Аргуне. В этот же день, 18 июля, забег примет и Гудермес. А вот финал пройдет в столице Чечни городе Грозном, отмечается в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Участниками забегов, которые призваны популяризировать здоровый образ жизни, развитие массового спорта и укрепление единства в обществе, могут стать все желающие: главное – их возраст должен превышать 14 лет.

Победителей и призеров фестиваля ждут памятные награды и ценные подарки, заверили в мэрии Грозного.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.