Жители Чечни выйдут на "Кросс единства"

В предстоящие выходные в трех крупнейших городах Чечни пройдут финальные этапы спортивного фестиваля "Кросс единства" – в них за призы и награды поборются жители Аргуна, Гудермеса и Грозного.

В Чечне в предстоящие выходные пройдут заключительные этапы Республиканского массового физкультурно-спортивного фестиваля "Кросс единства", бегунам предстоит преодолеть дистанцию в один километр, сообщили в пресс-службе мэрии Грозного.

"Республиканский массовый физкультурно-спортивный фестиваль "Кросс единства", посвященный Году единства, выходит на финишную прямую! Жителей и гостей Чеченской Республики приглашают принять участие в заключительных этапах фестиваля, которые состоятся в Аргуне, Гудермесе и Грозном"

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Старт пройдет в субботу в городе Аргуне. В этот же день, 18 июля, забег примет и Гудермес. А вот финал пройдет в столице Чечни городе Грозном, отмечается в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Участниками забегов, которые призваны популяризировать здоровый образ жизни, развитие массового спорта и укрепление единства в обществе, могут стать все желающие: главное – их возраст должен превышать 14 лет.

Победителей и призеров фестиваля ждут памятные награды и ценные подарки, заверили в мэрии Грозного.

