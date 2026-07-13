Американский бизнес заинтересовался российский газировкой: поставки сладкой воды в мае стали рекордными в современной истории.
США в мае рекордно нарастили поставки сладкой газированной воды из России. Согласно информации американской статслужбы, стоимость поставок составила около $500 тыс.
В апреле стоимость импорта составила $145 тыс. Таким образом, поставки выросли в стоимостном выражении выросли в 3,4 раза.
Сообщается, что поставки стали рекордными за всю современную историю торговли двух стран. Также заметно выросли поставки минеральной воды из РФ в США. Американские предприниматели приобрели минеральной воды на $172 тыс против $110 тыс в апреле.