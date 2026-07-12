Хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что йеменские хуситы выступили с заявлением о том, что перекроют судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе с целью сделать нефть по $200 за баррель.

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о намерении перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, пишет иранское информационное агентство Fars.

Согласно публикации, соответствующая инициатива была выдвинута членом политического бюро движения Мухаммедом аль-Фарх.

Также, по его словам, еще одной целью хуситов является достижение цены нефти по $200 за баррель.

"Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, и цена на нефть достигнет $200"

– Мухаммед аль-Фарх

Напомним, ранее движение "Ансар Аллах" уже выступало с заявлением о том, что запретит Израилю судоходство в Красном море.