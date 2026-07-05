Вестник Кавказа

В правительстве Дагестана объявили о новых назначениях

В правительстве Дагестана объявили о новых назначениях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел кадровые изменения в органах исполнительной власти, назначив новых помощников и освободив от должности замминистра.

В Дагестане председатель правительства Магомед Рамазанов произвел кадровые изменения в органах исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Общественным помощником председателя правительства Дагестана по вопросам инвестиционной политики и взаимодействия с бизнес-сообществом назначен Абдуразак Разаков.

Пост помощника временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Муслима Телякавова занял Рустам Джалаков.

Одновременно с этим Камал Галбацов уволен с должности статс-секретаря и заместителя министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

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