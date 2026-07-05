В правительстве Дагестана объявили о новых назначениях

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел кадровые изменения в органах исполнительной власти, назначив новых помощников и освободив от должности замминистра.
В Дагестане председатель правительства Магомед Рамазанов произвел кадровые изменения в органах исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Общественным помощником председателя правительства Дагестана по вопросам инвестиционной политики и взаимодействия с бизнес-сообществом назначен Абдуразак Разаков.
Пост помощника временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Муслима Телякавова занял Рустам Джалаков.
Одновременно с этим Камал Галбацов уволен с должности статс-секретаря и заместителя министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.