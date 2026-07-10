Страны Персидского залива отреагировали на удары Ирана

Ряд стран Персидского залива выступили с заявлениями после ударов, совершенных Ираном. В частности, в МИД Саудовской Аравии отметили, что такого рода действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Саудовская Аравия, Кувейт и Оман прокомментировали удары Ирана по своей территории.

Ранее сегодня представители Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили, что отразили воздушные атак со стороны Ирана.

В частности, в МИД Кувейта отметили, что иранские удары свидетельствуют о "враждебном подходе" и нарушают суверенитет и территориальную целостность Кувейта.

В свою очередь, МИД Саудовской Аравии осудил иранские атаки на Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман и Иорданию. В ведомстве отметили, что такие действия Исламской Республики дестабилизируют ситуацию в регионе и нарушают принципы международного права. Кроме того, саудовский МИД осудил неоднократные нападения на коммерческие суда, которые угрожают безопасности и свободе судоходства.

По данным оманских СМИ, Оман уже начал принимать меры, направленные на противодействие подобным инцидентам.