Рузанна Мамедова в третий раз стала чемпионкой Европы по борьбе

Вольница из Азербайджана Рузанна Мамедова оказалась сильнее всех на молодежном чемпионате Европы в Скопье. Это уже третья золотая медаль европейского первенства для спортсменки.

Представительница сборной Азербайджана по вольной борьбе до 20 лет Рузанна Мамедова стала трехкратной чемпионкой Европы в ходе соревнований в Скопье.

Победу Мамедова добыла в весовой категории до 62 кг. Также за бронзу сражалась Захра Керимзаде, однако проиграла в финальном поединке.

Среди мужчина успешен оказался Гаджи Керимов, который вышел в финальный раунд в весовой категории до 70 кг. За бронзовые медали будут бороться Исмайлов, Вердиев и Сулейманлы.

Всего сборная Азербайджана добыла на этом турнире 7 медалей, из них две награды высшего достоинства.