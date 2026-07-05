Вестник Кавказа

Рузанна Мамедова в третий раз стала чемпионкой Европы по борьбе

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Вольница из Азербайджана Рузанна Мамедова оказалась сильнее всех на молодежном чемпионате Европы в Скопье. Это уже третья золотая медаль европейского первенства для спортсменки.

Представительница сборной Азербайджана по вольной борьбе до 20 лет Рузанна Мамедова стала трехкратной чемпионкой Европы в ходе соревнований в Скопье. 

Победу Мамедова добыла в весовой категории до 62 кг. Также за бронзу сражалась Захра Керимзаде, однако проиграла в финальном поединке. 

Среди мужчина успешен оказался Гаджи Керимов, который вышел в финальный раунд в весовой категории до 70 кг. За бронзовые медали будут бороться Исмайлов, Вердиев и Сулейманлы. 

Всего сборная Азербайджана добыла на этом турнире 7 медалей, из них две награды высшего достоинства.

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