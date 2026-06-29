Вестник Кавказа

Дзюдоист Юсубов принес Азербайджану серебряную медаль на Кубке Европы

Дзюдоист Юсубов принес Азербайджану серебряную медаль на Кубке Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский дзюдоист Абиль Юсубов завоевал серебряную награду в первый день молодежного Кубка Европы, который проходит в Праге.

Азербайджанский дзюдоист Абиль Юсубов, выступающий в весовой категории до 73 кг на молодежном Кубке Европы, проходящем в столице Чехии Праге, дошел до финала, одержав пять побед, уступив в финальной схватке лишь спортсмену из Италии Лучо Таволетте.

Ранее юношеская сборная страны по дзюдо завоевала на чемпионате Европы в Испании 10 медалей, передает Sputnik Азербайджан.

В заключительный день соревнований на татами выйдут еще 15 представителей сборной Азербайджана, говорится в сообщении.

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