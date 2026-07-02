Сотрудничество в сфере региональной безопасности обсудили Москва и Анкара

Посол РФ в Турции провел встречу с главой Минпрома республики. Стороны поговорили о развитии двусторонних отношений в профильных сферах.

Состоялась встреча посла России в Турции Сергея Вершинина и министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджир. Об этом сказано в сообщении, размещенном 3 июля на страницах российского посольства в соцсетях.

Одной из обсуждаемых тем стало взаимодействие Москвы и Анкары в области региональной безопасности.

"Собеседники обменялись мнениями по развитию российско-турецких отношений в профильных сферах с акцентом на перспективы реализации совместных проектов. Условились продолжать взаимодействие в интересах активизации двусторонних контактов по линии заинтересованных ведомств и профильных экономоператоров"

– посольство РФ

Накануне прошла встреча Вершинина с генсеком Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем. Стороны поговорили об актуальных вопросах взаимодействия в области региональной и международной безопасности. Они также подтвердили намерение развивать и углублять контакты по линии профильных ведомств РФ и Турции.