США договорились с Ираном почти по всем пунктам на переговорах – Трамп

В рамках непрямых переговоров США и Ирана американские цели уже достигнуты почти полностью, иранская сторона согласна почти на все требования Вашингтона, заявил Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о достижении успехов в переговорах между США и Ираном, передает телеканал CNBC.

"И мы ведем переговоры. <...> Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно"

– Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что не нацелен на многолетнюю военную кампанию против Ирана. Он упомянул Вьетнам, Афганистан, Корею, в этих войнах американские военные находились по много лет.

"Мы много-много лет находились в каждой (этой) войне. А тут я нахожусь четыре месяца. <…> И чего я добился? Я их разгромил в военном плане"

– Дональд Трамп