РФ указывает США на "тревожные звоночки" в G20 – Агафонов

Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о том, что российская сторона указывает американским коллегам на "тревожные звоночки" в работе организации.

Москва фиксирует "тревожные звоночки", возникающие в условиях председательства Вашингтона в G20, такое заявление сделал российский шерпа в "двадцатке" Денис Агафонов.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

"Да, мы видим возможные сложности с допуском российских представителей на мероприятия G20, "тревожные звоночки" порой появляются, но мы этим вопросом занимаемся, ставим его перед американской стороной"

– Денис Агафонов

Он подчеркнул, что организация G20 является международной и она принадлежит всем странам в равной степени.

Соединенные Штаты в данном случае предоставляют свою площадку для этого диалога, отметил шерпа.

При этом он призвал не делать каких-либо поспешных выводов, а "судить по делам".

Кроме того, Агафонов рассказал, посетит ли президент РФ Владимир Путин саммит "двадцатки", который состоится в Майами 14-15 декабря.

По его словам, этот вопрос решится ближе к самому мероприятию.