Вестник Кавказа

Президент Азербайджана и председатель ЕК провели встречу в Баку

Президент Азербайджана и председатель ЕК провели встречу в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана сегодня состоялась встреча президента страны Ильхама Алиева и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, такое сообщение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Сначала Ильхам Алиев и Урсула фон дер Ляйен провели переговоры в формате "один на один".

Затем состоялась встреча в расширенном составе.

После нее президент Азербайджана и Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы.

Напомним, что по прибытии в Баку Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своей странице в социальной сети сообщение, в котором выразила уверенность в "светлом будущем" для Южного Кавказа, подчеркнув, что Евросоюз хочет помочь Южному Кавказу прийти к этому будущему.

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