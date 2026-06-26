Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла в Азербайджан с рабочим визитом. По ее словам, ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду прибыла в Азербайджан с рабочим визитом.

В международном аэропорту Гейдар Алиев ее встречали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос и другие официальные лица.

На странице Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети к началу визита было опубликовано посвященное ему сообщение. По словам главы ЕК, Брюссель уверен, что Южный Кавказ ждет "светлое будущее: взаимосвязанное, мирное и процветающее". Она добавила, что ЕС хочет помочь Южному Кавказу прийти к этому будущему.