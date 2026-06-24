Глава Еврокомиссии обсудит в Армении и Азербайджане инвестиции в транспортную инфраструктуру

Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан и Армению в начале следующего месяца. В ходе поездки она проведет встречу с лидерами двух стран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить во время поездки в Азербайджан и Армению превращение этих стран в транспортный коридор из Центральной Азии в Европу. Об этом рассказала представитель ЕК Паула Пинью, выступая на брифинге 26 июня.

Она отметила, что мини-турне Урсулы фон дер Ляйен в страны Южного Кавказа состоится в первых числах июля.

"В среду на следующей неделе Урсула фон дер Ляйен отправится на Южный Кавказ для выражения европейской поддержки. В среду она отправится в Азербайджан, где встретится с президентом этой страны, а в четверг – в Армению, где встретится с премьер-министром"

– Паула Пинью

Она отметила, что одной из ключевых тем во время визита станут инвестиции Евросоюза в транспортную инфраструктуру, чтобы превратить Азербайджан и Армению в "коридор из Центральной Азии в Европу".

Кроме того, представитель ЕК поведала, что Урсула фон дер Ляйен собирается затронуть тему мирного урегулирования между Баку и Ереваном.