Армения обсудила с ЕС новые возможности для экспорта

Министр экономики Армении провел встречу с представителями ЕС. На встрече обсуждался вопрос расширения экспортных возможностей для армянской продукции.

В Ереване прошла встреча главы Минэкономики Армении Геворга Папояна с руководителями дипмиссий и временными поверенными Евросоюза и стран-членов ЕС, аккредитованных в республике. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях сам армянский министр.

Он отметил, что на встрече обсуждались программы укрепления и развития экономической устойчивости Армении.

В частности, речь шла о расширении экспортных возможностей для армянской продукции и упрощения торговли.

Глава Минэкономики обратил внимание на то, что армянская продукция не уступает по качеству продукции, которая присутствует на рынке Европы, соответствует самым высоким стандартам, имеет все необходимые сертификаты.

"Мы добились значительного прогресса в улучшении деловой среды и повышении стандартов качества. Сегодня многие армянские компании готовы не только увеличить экспорт, но и установить долгосрочные партнерские отношения с европейскими покупателями"

– Геворг Папоян