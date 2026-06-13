В Евросоюзе пробуют первые армянские абрикосы

Страны Евросоюза получили первую, пока чисто символическую партию армянских абрикосов, написала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, поблагодарив за подарок министра территориального управления страны Давида Худатяна.

У весьма ограниченного круга представителей стран Евросоюза появилась возможность продегустировать армянские абрикосы – страна отправила в Европу в подарок первую, чисто символическую партию фруктов, написала в своем микроблоге в X еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

"Спасибо министру территориального управления и инфраструктур Армении Давиду Худатяну за подарок и очень хорошее обсуждение. Мы… будем продвигать нашу работу по более тесному соединению Армении с ее соседями и Европой"

- Марта Кос

Как пояснила еврокомиссар, столь щедрый жест поможет армянским производителям диверсифицировать свой экспорт и поставлять больше своей высококачественной продукции на новые рынки, цитирует ее NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Армении утвердили третий пакет субсидий на логистику для экспортеров абрикосов, черешни и вина, поставляющих продукцию в ЕС и на другие рынки после 1 июня, сообщил заместитель министра экономики Арман Ходжоян. Финансовая помощь покроет расходы на логистику при поставках абрикосов, слив, персиков, нектаринов, черешни, минеральной воды, вина и бренди.