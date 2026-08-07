Вестник Кавказа

Батраков может стать игроком турецкого гранда

Батраков может стать игроком турецкого гранда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полузащитник ФК "Локомотив" Алексей Батраков может продолжить карьеру в Турции. Интерес к игроку проявляет один из трех местных грандов.

Футбольный клуб "Галатасарай" (Турция) ведет переговоры с "Локомотивом" о переходе полузащитника Алексея Батракова. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

По данным Fanatik, клуб из Стамбула предложил за 21-летнего хавбека сборной России 25 млн евро. Это уже второе предложение турецкой команды, ранее она предлагала 20 млн евро.

Батраков является воспитанником "Локомотива". За первую команду он провел 81 матч, отметившись в них 33 голами и 23 результативными передачами. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 28 матчах в чемпионате России, на его счету 13 голов и 9 передач.

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