Грузинские международные валютные резервы установили рекорд

Национальный банк Грузии сообщил о росте международных валютных резервов до рекордного показателя – $7,53 млрд.

Международные валютные резервы Национального банка Грузии вышли на исторический рекорд, такую информацию распространила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке уточнили, что за прошлый месяц они увеличились на $404,6 млн. За год резервы стали больше в полтора раза. На данный момент их объем составляет $7,53 млрд.

Стоит отметить, что золото занимает в общем объеме резервов 13,5%, или $1,014 млрд.

Новая информация будет опубликована Нацбанком Грузии ровно через месяц, 7 сентября.