АЖД увеличит срок предпродажи билетов на маршрут Баку-Тбилиси

Пассажиры международного железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Баку в ближайшие дни получат возможность заранее приобретать билеты за 90 суток до отправления поезда.

Компания "Азербайджанские железные дороги" планирует увеличить период предварительной продажи билетов на маршруте Баку-Тбилиси-Баку до 90 дней. Об этом сообщили представители АЖД.

"Это позволит пассажирам заранее планировать поездки, а АЖД - точнее прогнозировать спрос и своевременно принимать решения о добавлении вагонов"

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В настоящее время проездные документы уже доступны к покупке за 44 дня вместо прежних 30, однако в ближайшие дни этот срок планируется довести до 90 дней для удовлетворения высокого спроса.

Одновременно продолжается работа по организации дополнительного рейса по данному направлению, для чего проводятся необходимые технические и операционные мероприятия в связи с завершением подготовки грузинской стороной.