Участник попытки покушения на Эрдогана арестован в Турции

Член признанной в Турции террористической организации FETO Буркай Каратепе, входивший в группу мятежников, которые пытались захватить президента страны в 2016 году, задержан и взят под арест.

Состоявший в организации FETO, признанной террористической на территории Турции, Буркай Каратепе, был задержан и арестован, передают турецкие СМИ.

Во время событий 15-16 июля 2016 года он был на стороне тех, кто запустил военный переворот, а в частности входил в состав группы, которая, по замыслу мятежников, должна была захватить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Каратепе десять лет был в розыске, и только сейчас его удалось поймать в Афьонкарахисаре.

Далее мужчину отвезли в Муглу. Он дал показания. В качестве меры пресечения для него выбран арест.