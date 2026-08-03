Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузу - СМИ

По сообщениям СМИ, власти США намерены объявить о заключении временных договоренностей с Ираном и Оманом по открытию Ормузского пролива.

Правительство США планирует 5 августа сообщить о достижении временных договоренностей с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил портал Axios.

Будущее соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает свободный проход судов без взимания транзитных пошлин. Навигация в направлении Персидского залива будет осуществляться через иранские территориальные воды, а обратный маршрут проляжет через воды Омана в строгой координации с Тегераном.

Срок действия документа может быть продлен по истечении двух месяцев. Иранское руководство уже завершило процедуру согласования всех пунктов во вторник.

При этом американская администрация рассматривает возможность нанесения масштабных военных ударов по территории Исламской Республики в случае окончательного срыва договоренностей.