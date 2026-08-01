Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в Кубке России

Махачкалинское "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала принимал во вторник самарские "Крылья Советов" в рамках Кубка России по футболу. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

В Кубке России по футболу 4 августа состоялся матч между махачкалинским "Динамо" и "Крыльями Советов". Игра проходила в Каспийске и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Счет открыл на 15-й минуте полузащитник самарской команды Денис Макаров. На 47-й минуте "Динамо" отыгралось благодаря точному удару с пенальти полузащитника Владимира Хубулова. А на 63-й минуте нападающий Чинеду Джеффри отправил второй мяч в сетку ворот махачкалинской команды, принеся "Крыльям Советов" победу.

Следующим соперником "Динамо" в Кубке России будет "Балтика". Игра пройдет в Калининграде 20 августа. "Крылья Советов" проведут 19 августа домашний матч с "Зенитом".

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