Вестник Кавказа

Пентагон назвал число раненых и убитых в конфликте с Ираном

Пентагон назвал число раненых и убитых в конфликте с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пентагон: почти 700 военных США получили ранения за все время противостояния с Ираном. Погибли 18 человек.

Американское военное ведомство обнародовало данные по раненым в конфликте с Ираном. По сведениям Пентагона, число раненых военных США достигло 686 человек. 

В ходе операции "Эпическая ярость", которая завершилась в начале мая, потери армии США ранеными составили 417 человек. В ходе обмена ударами сторон с начала июля ВС США потеряли ранеными еще 269 человек. 

По данным США, погибших военных значительно меньше относительно числа раненых. 18 военных погибли с конца февраля, при этом за последний месяц летальные ранения получили 4 бойца ВС США.

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