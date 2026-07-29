Турецкие тепловозы будут ходить по железным дорогам Танзании

Турция отправила в Танзанию первый маневровый тепловоз DE 10000, произведенный на предприятии TÜRASAŞ: преодолев морской путь в 7 тысяч километров, вскоре он выйдет на рельсы Африки.

Турция впервые экспортировала на африканский континент свой первый маневровый тепловоз DE 10000 с дизель-электрической силовой установкой, собранный в цехах компании TÜRASAŞ, сообщил сегодня министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

"Турция преодолела еще один важный рубеж в развитии отечественной железнодорожной промышленности… Использование отечественных железнодорожных транспортных средств постоянно растет, а разрабатываемая и производимая техника поставляется на международные рынки"

- Абдулкадир Уралоглу

Турецкому маневровому локомотиву предстоит серьезное морское путешествие: морской переход локомотива из порта Дериндже в провинции Коджаэли до Дар-эс-Салама составит примерно 3 946 морских миль (7 308 км), после чего он пополнит железнодорожный парк Танзании, поведал министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Новый локомотив, который собирается в провинции Эскишехир – не только продукт турецкой инженерной мысли, но и собран он на 90% из турецких деталей. На нем установлен первый турецкий дизельный двигатель мощностью более 1000 л.с. Özgün Motor, разработанный компанией TÜRASAŞ совместно с TÜBİTAK. Все интеллектуальные права на него принадлежат Турции, сказал глава ведомства.

Двигатель – особая гордость страны: инженерные знания и конструкторский потенциал, накопленные в процессе его разработки, вывели технологическую компетенцию Турции в области силовых установок на новый уровень, он - стратегически важный продукт, который может быть востребован не только в железнодорожной отрасли, но и в других секторах экономики, добавил Абдулкадир Уралоглу.