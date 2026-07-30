Не стало народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде

Поэт Нариман Гасанзаде скончался утром 1 августа, ему было 95 лет. Заслуженный деятель искусств Азербайджана будет похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку. Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной поэта.

Этим утром в возрасте 95 лет скончался выдающийся представитель азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

В министерстве культуры Азербайджана уточнили, что Нариман Гасанзаде был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья 26 июня.

В связи с кончиной народного поэта Азербайджана выразила соболезнования первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

"Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы. Да упокоит Аллах его душу"

– Нариман Гасанзаде

Будущий поэт и драматург родился в поселке Пойлу Газахского района Азербайджана 18 февраля 1931 года. В 1949–1953 годах он учился на филологическом факультете Гянджинского государственного университета, в 1961 году окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве, в 1962–1965 годах был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета.

Широкую известность Нариман Алимамед оглу Гасанзаде получил благодаря книгам "Сердце просит стихов", "Незабываемые дни", "Я еще напомню о себе", "Нариман", "Изумрудная птица", "Хлеб тети Набат", "Мои дни и ночи" и другим.

Его произведения переведены на многие языки, в том числе русский, арабский, английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, хинди и другие.

Заслуги Наримана Гасанзаде в развитии азербайджанской литературы и культуры были неоднократно отмечены государством. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств" (1981) и "Народный поэт" (2005), орденов "Шохрат" (2001), "Шараф" (2011), "Истиглал" (2021), "Гейдар Алиев" (2026), а также премии имени Гейдара Алиева (2017). С 2002 года являлся персональным стипендиатом Президента Азербайджана.

Народный поэт Азербайджана будет похоронен на Аллее почетного захоронения.

В Минкульте Азербайджана уточнили, что перед похоронами в Международном центре мугама состоится церемония прощания, после чего гроб с телом Наримана Гасанзаде будет доставлен на Аллею почетного захоронения, где состоятся похороны.