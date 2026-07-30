Вестник Кавказа

В ХАМАС призвали посредников повлиять на Израиль

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Палестинское движение ХАМАС ожидает большей активности от посредников, которые должны оказать воздействие на Израиль для выполнения условий соглашения.

В ХАМАС назвали условие, при котором палестинская организация приступит к выполнению своих обязательств в рамках проекта урегулирования в секторе Газа. Как отметил член политбюро организации Гази Хамад, ХАМАС ожидает выполнения договоренностей со стороны Израиля, на что должны повлиять посредники. 

"Именно на посредниках, и прежде всего на Соединенных Штатах, лежит ответственность за предоставление необходимых гарантий и принуждение Израиля к выполнению соглашения. Мы не предпримем ни одного шага, пока Израиль не выполнит свои обязательства"

– Гази Хамад 

Как отметил Хамад, ХАМАС и посредники согласовали общие положения второй фазы мирного урегулирования и ожидают ответа Тель-Авива. По словам Хамада, высока вероятность, что Израиль продолжит саботировать договоренности в пользу продолжения боевых действий.

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