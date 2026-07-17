Каппадокия принимает седьмой фестиваль воздушных шаров

Турецкая Каппадокия стала центром притяжения туристов со всего мира – сегодня здесь стартовал уже седьмой по счету фестиваль воздушных шаров, который собрал воздухоплавателей из десяти стран мира.

Каппадокия принимает уже седьмой по счету фестиваль воздушных шаров – он стартовал с показательного полета 30 аэростатов необычной формы из Турции, США, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Словакии, Австрии и Польши, сообщили в пресс-службе его организатора - министерства культуры и туризма страны.

Старт прошел на фестивальной площадке в поселке Гереме - аэростаты в форме сердца, совы, цыпленка, волка, утки, попугая, осьминога, ракеты, земного шара и клоуна совершили показательный полет над долинами, покрытыми знаменитыми каменными "сказочными дымоходами" Каппадокии, передает труецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"В нашем регионе работают 30 компаний, располагающих 359 воздушными шарами. Среди наших пилотов 37 женщин. В этом году около 316 тыс гостей совершили полет на воздушных шарах. Ежегодно в среднем 750 тыс гостей получают такой опыт. Мы очень рады принимать гостей в этом уникальном природном уголке, где воедино слились история, природа и наследие от сельджуков и Османской империи до хеттов и римлян"

- губернатор Невшехира Хюсейн Кек

Изюминку в фестиваль внесли члены молодежного крыла Партии справедливости и развития (ПСР) – они провели просветительскую акцию, проехав на велосипедах по велодорожке, построенной Управлением провинции Невшехир в районе фестивальной площадки.

С января по июль этого года сотни тысяч туристов получили возможность увидеть регион с высоты во время полетов на воздушных шарах, полеты на которых – любимое развлечение путешественников, добавил губернатор провинции.