Вестник Кавказа

Соглашение о полном разоружении ХАМАС достигнуто – Трамп

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Достигнуто соглашение о полном разоружении движения ХАМАС в секторе Газа, после чего сектор покинут военные Израиля, сообщил Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении 30 июля соглашения, которое подразумевает полное разоружение формирований радикального палестинского движения ХАМАС.

"Сегодня Совет мира достиг соглашения исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности"

– Дональд Трамп

Он добавил, что из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС будут выведены войска Израиля.

План урегулирования включает 20 пунктов.

"Соглашение будет реализовано по тщательно спланированным этапам. После завершения процесса разоружения израильские силы будут выведены, а международные стабилизационные силы совместно с палестинской полицией будут обеспечивать безопасность как жителей сектора Газа, так и соседних государств"

– Дональд Трамп

По его словам, соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы сектор Газа перешел под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира.

Трамп поблагодарил посредников – Египет, Турцию и Катар – чьи усилия сделали возможным достижение исторического соглашения.

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