В США разработали план двухнедельных авиаударов по Ирану

По сообщениям СМИ, в Вашингтоне разработали план авиаударов по Ирану продолжительностью 10-14 дней для уничтожения ракетного потенциала Исламской Республики.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану продолжительностью 10-14 дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

​Предложенный Купером план предполагает резкую военную эскалацию и выход за рамки привычных ответных авиаударов, которые так и не смогли сдержать Иран от атак на корабли в Ормузском проливе и обстрелов американских сил.

​По замыслу главы CENTCOM, столь масштабная воздушная кампания лишит Иран возможностей для атак и существенно снизит потребность американской армии в системах противоракетной обороны.

​Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразил обеспокоенность сокращением запасов противоракет, необходимых для защиты американских баз и союзников от атак Ирана, отметив, что подобный дефицит не исключает возобновления крупных боевых действий, но значительно увеличивает военные риски.