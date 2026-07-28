Госминистр по региональной политике появится в Грузии

Власти Грузии приняли решении о введении в составе правительства новой должности. Теперь в стране будет государственный министр по региональной политике.
Пост госминистра по региональной политике создают в правительстве Грузии, о нововведении сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
По словам главы грузинского кабмина, его кресло займет Мамука Мдинарадзе. В то же время новый госминистр будет и далее исполнять обязанности вице-премьера.
Ираклий Кобахидзе назвал укрепление региональной политики одним из основных ключевых приоритетов Тбилиси.
Премьер отметил также, что Мдинарадзе будет работать министром регионального развития до начала сентября. В сентябре же будет расформировано Министерство регионального развития. Каха Гуледани, который сейчас исполняет обязанности его руководителя, станет первым заместителем министра инфраструктуры.