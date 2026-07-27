Вестник Кавказа

США не позволяют Израилю ударить по энергетической инфраструктуре Ирана

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тель-Авиве пожаловались, что США не разрешают Израилю наносить удары по энергетическим объектам, расположенным в Иране.

Вашингтон запрещает Тель-Авиву атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру, об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

По словам министра, власти Израиля испытывают очень большое желание поразить энергетические объекты в Исламской Республике.

"В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис"

– Исраэль Кац

Политик также предупредил, что если Иран нанесет удары, то его будет ожидать мощный ответ.

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