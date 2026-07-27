США не позволяют Израилю ударить по энергетической инфраструктуре Ирана

В Тель-Авиве пожаловались, что США не разрешают Израилю наносить удары по энергетическим объектам, расположенным в Иране.
Вашингтон запрещает Тель-Авиву атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру, об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
По словам министра, власти Израиля испытывают очень большое желание поразить энергетические объекты в Исламской Республике.
"В настоящее время США не дают на это разрешения, исходя из того, что Иран может нанести удар по соседним странам, спровоцировав нефтяной кризис"
– Исраэль Кац
Политик также предупредил, что если Иран нанесет удары, то его будет ожидать мощный ответ.