Туристы получили около 1,5 млн рублей за отмененные туры в Крым

В АТОР сообщили, что туроператоры в июне оформили возвраты за сгоревшие туры в Крым на сумму около 1,5 млн рублей.

Российские туроператоры вернули отдыхающим 1,5 млн рублей за аннулированные крымские туры в течение июня, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего было отменено около 30 тыс путевок, рассказала пресс-служба АТОР.

"По оценке АТОР, в июне российские туроператоры оформили возвраты примерно за 30 тыс аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд руб"

— АТОР

Как рассказал вице-президент Ассоциации Сергей Ромашкин, от общего числа отказавшихся от поездки в Республику Крым эти туристы составили всего 15%.

Большинство из них переориентировали свой отдых на другие направления, отметил он.

"Причинами отмен стали прежде всего логистические сложности: закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением"

— Сергей Ромашкин

Также, по словам вице-президента АТОР, в этом сезоне многие россияне приняли решение "отложить отпуск, предпочтя сохранить деньги на банковских вкладах с высокими ставками".

Напомним, ранее правительство РФ утвердило меры поддержки турбизнеса Республики Крым и города Севастополя.

Они были введены с целью помочь справиться с последствиями снижения турпотока и транспортных ограничений.