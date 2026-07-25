Туристы получили около 1,5 млн рублей за отмененные туры в Крым

Российские туроператоры вернули отдыхающим 1,5 млн рублей за аннулированные крымские туры в течение июня, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Всего было отменено около 30 тыс путевок, рассказала пресс-служба АТОР.
"По оценке АТОР, в июне российские туроператоры оформили возвраты примерно за 30 тыс аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд руб"
— АТОР
Как рассказал вице-президент Ассоциации Сергей Ромашкин, от общего числа отказавшихся от поездки в Республику Крым эти туристы составили всего 15%.
Большинство из них переориентировали свой отдых на другие направления, отметил он.
"Причинами отмен стали прежде всего логистические сложности: закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением"
— Сергей Ромашкин
Также, по словам вице-президента АТОР, в этом сезоне многие россияне приняли решение "отложить отпуск, предпочтя сохранить деньги на банковских вкладах с высокими ставками".
Напомним, ранее правительство РФ утвердило меры поддержки турбизнеса Республики Крым и города Севастополя.
Они были введены с целью помочь справиться с последствиями снижения турпотока и транспортных ограничений.