Армения принимает форум стартапов

В Армении на берегу озера Севан проходит форум стартапов Sevan Startup Summit 2026, который собрал более 2 тысяч участников из 50 стран. Он призван обсудить инициативы и решения властей страны по модернизации различных отраслей промышленности.

На берегу живописного озера Севан в Армении накануне стартовал международный технологический и предпринимательский форум Sevan Startup Summit 2026, организованный образовательным фондом Startup Armenia и министерством высокотехнологичной промышленности страны.

Его участники - более 2 тыс представителей стартапов, инвесторов, венчурных фондов, технологических компаний, менторов и экспертов примерно из 50 стран. Форум организован в формате открытого технологического лагеря, где участники не только представляют проекты, но и обсуждают перспективы развития инновационной экосистемы, передает NEWS.am.

Работа форума пройдет сразу по ряду специализированных мероприятий, в числе которых – инновации в горной добыче, аграрные и винные технологии, развитие электротранспорта, киберстрахование, а также вопросы развития окружающей среды. При этом каждая площадка сфокусирована на своем направлении.

Одним из ключевых событий форума станет день органов власти: 30 июля государственные ведомства Армении представят свои цифровые инициативы и технологические решения, направленные на модернизацию различных отраслей и развитие электронного государственного управления.

Власти страны рассматривают форум как инструмент развития предпринимательства и расширения международных контактов, а также привлечения инвестиций в страну.

Завершится форум 1 августа.