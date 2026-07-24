Иран остановил удары в ответ на прекращение атак США

В ответ на прекращение американских атак на Иран вооруженные силы республики отказались от ударов по военным объектам Соединенных Штатов в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь армии ИРИ Мохаммад Акраминия.
"В последние две ночи американцы прекратили свои атаки. Поскольку, как я уже говорил, наша стратегия в основе своей носила ответный характер, мы также прекратили ответные операции"
– Акраминия
По словам армейского пресс-секретаря, Исламская Республика в эти две недели эскалации стремилась быстро отвечать на атаки ударами по радиолокационным объектам и центрам обеспечения, чтобы "удержать врага от продолжения агрессии".
Напомним, ежедневные многочасовые ночные атаки США на Иран происходили последние две недели. Затем президент США Дональд Трамп отдал приказ остановить атаки.