Иран остановил удары в ответ на прекращение атак США

В иранской армии объяснили, что с тех пор, как США прекратили атаки на Исламскую Республику, удары по базам на Ближнем Востоке также не наносятся.

В ответ на прекращение американских атак на Иран вооруженные силы республики отказались от ударов по военным объектам Соединенных Штатов в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь армии ИРИ Мохаммад Акраминия.

"В последние две ночи американцы прекратили свои атаки. Поскольку, как я уже говорил, наша стратегия в основе своей носила ответный характер, мы также прекратили ответные операции"

– Акраминия

По словам армейского пресс-секретаря, Исламская Республика в эти две недели эскалации стремилась быстро отвечать на атаки ударами по радиолокационным объектам и центрам обеспечения, чтобы "удержать врага от продолжения агрессии".

Напомним, ежедневные многочасовые ночные атаки США на Иран происходили последние две недели. Затем президент США Дональд Трамп отдал приказ остановить атаки.