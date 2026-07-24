Проблемы с морскими путями открывают новые возможности для сотрудничества Москвы и Астаны – Оверчук

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о расширении перспектив сотрудничества между Россией и Казахстаном в результате проблем с морскими перевозками.

Осложнение ситуации в Ормузском проливе, Суэцком канале и ситуация в Южно-Китайском море вынуждают искать новые, более безопасные пути грузоперевозок, создавая таким образом новые возможности для совместного развития РФ и Казахстана, такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По его словам, успешно работавшие ранее международные морские коммуникации теперь не могут расцениваться как безопасные – они используются как инструменты противостояния.

Таким образом, отметил вице-премьер, если прежде тот или иной маршрут оценивался исходя из степени его экономической эффективности, то сейчас упор делается на безопасность и надежность доставки.

"С одной стороны, приводит к нарушению сложившихся глобальных морских цепочек поставок, а с другой стороны, формирует спрос на новые безопасные пути сообщения, что открывает России и Казахстану новые возможности совместного развития"

– Алексей Оверчук

Политик уточнил, что в результате континентальность обеих стран становится конкурентным преимуществом.