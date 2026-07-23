Вестник Кавказа

Список санкций США против Ирана пополнился новыми людьми и компаниями

Список санкций США против Ирана пополнился новыми людьми и компаниями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон принял решение о внесении в антииранские черные списки еще ряда физических и юридических лиц – все они связаны с иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

Еще более десяти физических и юридических лиц попали в санкционные списки США против Ирана, об этом сообщил Минфин США.

Под новыми рестрикциями Вашингтона оказались девять компаний, а также четыре человека. Все они так или иначе связаны с иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

В министерстве уточнили, что решение было принято из-за выявленных попыток уйти от уже введенных санкций США.

В частности, ограничения коснулись юрлиц, входящих в иранский конгломерат Dot One, а также несколько компаний в Турции и ОАЭ. Все они, считают власти США, помогали функционировать подсанкционным цифровым биржам, связанным с Занджани.

Кроме того, под санкциями оказались и главы этих компаний.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.