Список санкций США против Ирана пополнился новыми людьми и компаниями

Вашингтон принял решение о внесении в антииранские черные списки еще ряда физических и юридических лиц – все они связаны с иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

Еще более десяти физических и юридических лиц попали в санкционные списки США против Ирана, об этом сообщил Минфин США.

Под новыми рестрикциями Вашингтона оказались девять компаний, а также четыре человека. Все они так или иначе связаны с иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

В министерстве уточнили, что решение было принято из-за выявленных попыток уйти от уже введенных санкций США.

В частности, ограничения коснулись юрлиц, входящих в иранский конгломерат Dot One, а также несколько компаний в Турции и ОАЭ. Все они, считают власти США, помогали функционировать подсанкционным цифровым биржам, связанным с Занджани.

Кроме того, под санкциями оказались и главы этих компаний.