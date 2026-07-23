Туроператоры в РФ не фиксируют падения спроса на поездки в Грузию – РСТ

В РСТ не выявили массовых отказов от туров в Грузию на фоне инцидента с российской туристкой.

На российском туристическом рынке не заметили существенного падения спроса на отдых в Грузии, передает Российский союз туриндустрии.

"По информации, которой располагает РСТ, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление. Возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном, однако они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка"

– РСТ

По данным РСТ, также не фиксируется массовых случаев прекращения продаж туров в Грузию или замены на Армению. Ситуация остается стабильной, выявляются только отдельные случаи отмен.

В РСТ заявили об обеспокоенности на фоне сообщений о нападении на российскую туристку в Грузии. Подобные случаи недопустимы, отметили в организации.