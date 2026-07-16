Милли Меджлис выразил решительный протест против антиазербайджанского законопроекта США

Парламент (Милли Меджлис) Азербайджана распространил заявление, в котором выразил решительный протест в отношении законопроекта, принятого одним из комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Азербайджанский парламент (Милли Меджлис) заявил о решительном протесте в связи с законопроектом, который был принят Комитетом по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

Речь о законопроекте H.R. 9087 (принят 22 июля). В Милли Меджлисе категорически отвергли прозвучавшие в этом документе необоснованные обвинения в адрес Баку.

"Эта инициатива, являющаяся наглядным примером грубого игнорирования норм и принципов международного права, является очередной попыткой использовать Конгресс Соединенных Штатов в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби"

– заявление

В Милли Меджлисе отметили очевидность того факта, что выдвижение таких инициатив накануне очередных выборов в Конгресс США ставит целью не реализацию национальных интересов США, а получение политической и финансовой поддержки от обладающих влиянием лоббистских кругов, добавив, что такие решения нуждаются в расследовании со стороны правоохранительных органов США.

В документе обращается внимание на то, что указанная инициатива представляет собой лишь часть длительной кампании, которую армянское лобби скоординированно реализует в целях дискредитации Азербайджана на различных международных площадках.

Кроме того, обратили внимание в парламенте Азербайджана, не может не вызывать тревогу тот факт, что эти действия предпринимаются в период активного продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и открытия реальных перспектив урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

"В таких условиях попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений не только подрывают атмосферу доверия, но и препятствуют мирному процессу"

– заявление

В Милли Меджлисе также обратили внимание на недопустимость терминов "военнопленные" и "политзаключенные" в отношении лиц, осужденных судами Азербайджанской Республики.

"Они были привлечены к уголовной ответственности за совершение военной агрессии, военных преступлений, насильственных исчезновений, пыток, терроризма и других преступлений, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики и нормами международного права"

– заявление

В документе поясняется, что предпринимаемые попытки создать образ этих лиц как жертв политического преследования представляют собой не что иное, как сознательное искажение фактов и прямым вмешательством в правосудие, осуществляемое независимым государством.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает конгрессменов США отказаться от практики принятия решений под влиянием организованных армянских лоббистских групп, уважать международное право и суверенитет Азербайджанской Республики, а также не превращаться в инструмент в руках сил, заинтересованных в срыве мирного процесса на Южном Кавказе и сохранении противостояния"

– заявление