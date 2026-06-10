Казахстан и Узбекистан обсудили новые совместные проекты

Главы правительств Казахстана и Узбекистана на встрече в Актау обсудили потенциал развития товарооборота между странами, а также развитие транспортного сообщения и логистических коридоров.

Главы правительств Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов провели в Актау заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщили в правительстве Казахстана.

"Экспортный потенциал страны отмечен в металлургии, машиностроении, нефтехимии, химической промышленности, фармацевтике, производстве транспортных средств и строительных материалов. Олжас Бектенов подчеркнул важность качественной реализации Дорожной карты в сфере инвестиций и торговли на сумму $7,8 млрд"

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Стороны обсудили совместную работу по всем ее пунктам, отметив: это обеспечит диверсификацию товарооборота, расширению взаимных поставок и привлечению новых инвестиций, - передает Sputnik Казахстан.

Сейчас в работе - 80 совместных проектов общей стоимостью более $1,8 млрд. Уже заработали 15 проектов на $227 млн, 6 проектов на $102 млн находятся в активной фазе. В перспективе – еще 59 перспективных инициатив на сумму $1,5 млрд.

Еще один вопрос, включенный в повестку дня – развитие транспортного сообщения и логистических коридоров. Для дальнейшего роста перевозок разработан совместный План мероприятий по увеличению пропускной способности железнодорожных коридоров с 35 до 60 млн т.

Стороны отметили положительную динамику в использовании казахстанской морской инфраструктуры, а также в сфере автомобильных перевозок.

"Переход на электронный обмен иностранными бланками разрешений в системе E-Permit позволил за четыре года увеличить их количество более чем в десять раз и сократить время прохождения границы с 9 часов до 30 минут"

- Кабмин Казахстана

По итогам работы главы правительств двух стран подписали протокол 23-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.