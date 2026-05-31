В Казахстане сообщили о готовности увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан может вырасти до 11 млрд куб м в год, казахстанская инфраструктура готова, окончательные параметры зависят от переговоров Москвы и Ташкента.

Казахстан готов обеспечить дополнительные объёмы транспортировки российского газа в Узбекистан. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, в прошлом году транзит в Узбекистан превысил 4 млрд куб м, в Киргизию — 500 млн куб м. Аккенженов привёл неофициальные данные о планах увеличить объём до 11 млрд куб м, назвав такое расширение очень существенным. При этом он отметил, что подтверждённой информации у него нет, поскольку переговоры ведут напрямую Россия и Узбекистан.

Министр подчеркнул, что казахстанская транспортная система полностью готова к наращиванию прокачки газа, однако окончательные параметры зависят от договорённостей Москвы и Ташкента.

"У нас такая возможность есть. Все зависит от транспортной инфраструктуры. На нашей стороне, на казахстанской стороне всё для этого готово"

- Ерлан Аккенженов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью “Вестям” на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия продолжает переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о расширении инфраструктуры и дополнительных поставках газа