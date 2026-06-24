Италия предлагает создать миграционные центры в Армении

Центры содержания мигрантов могут появиться в Армении, Узбекистане, Черногории, Египте и других странах. В ЕС ищут пути решения проблемы нелегальных мигрантов.

Власти Италии на заседании совета Евросоюза во вторник 4 августа выдвинут предложение о создании центров для содержания мигрантов в третьих странах, пишет газета Corriere della Sera.

На заседании глава итальянского МВД Маттео Пьантедози представит предложение о создании новых центров для репатриации нелегальных мигрантов, которые бы финансировались за счет европейских средств, пишет издание.

В список стран, где Евросоюз может открыть миграционные центры, могут войти Армения, Узбекистан, Черногория, Ливия, Египет, Тунис, Эфиопия. Руанда, Гана, Сенегал, Мавритания и Уганда.

На прошлой неделе Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. На 30 дней с возможностью продления на границе стран возобновлены пограничные проверки. Мера связана с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Ранее 22 страны ЕС на фоне ситуации в Сеуте подписали письмо к руководству блока с призывом укрепить внешние границы союза и усилить борьбу с нелегальной миграцией.