ЕС хочет переселить мигрантов в Узбекистан – СМИ

Государства Евросоюза рассматривают возможность создания центров для мигрантов в Узбекистане и Руанде, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
За организацию центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в сообществе, выступают германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ЕС нацелен на заключение "первых соглашений о создании этих структур в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м".
Точный список стран, куда Евросоюз хочет отправить мигрантов, не определен. Рассматривается Уганда, исключены из списка, из-за близости к Европе, Ливия и Египет.
Источник издания уточнил, что создание "центров возвращения" будет в ведении каждой конкретной страны, а не руководства Европейского Союза.
Инициатива не нашла поддержки во Франции и Испании.