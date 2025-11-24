Новые правила регистрации мигрантов начнут действовать в Казахстане

Мигрантов в Казахстане начнут регистрировать по новым правилам. Об этом гласит приказ министра внутренних дел страны.
Согласно утвержденным МВД правилам, мигрантам из стран с соглашением о пребывании до 90 суток необходимо будет проходит регистрацию в правоохранительном ведомстве не позднее 30 дней после прибытия.
Для регистрации им потребуется предоставить личные данные, сведения о владельце жилья и адресе проживания. Подтверждение будет приходить владельцем жилья через мобильное приложение.
Отказать в регистрации могут из-за неверных сведений, нарушения сроков пребывания или отрицательного решения собственника помещения. Изменение адреса требует перерегистрации в течение 5 рабочих дней.
Приказ вступит в силу 1 июля 2026 года.