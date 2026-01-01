Россети построят высокогорные подстанции в КБР

Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии запланировано масштабное строительство высокогорных подстанций "Азау" и "Обсерватория" под руководством "Россети Северный Кавказ".

В 2026 планируется реализовать строительство высокогорных подстанций "Азау" и "Обсерватория" в КБР, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Уточняется, что строительство будет осуществляться под руководством компании. 

Кроме того, в планах произвести реконструкцию подстанции 110 кВ "Адыл-Су", о чем поведал гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко по итогам встречи с главой республики Казбеком Коковым.

"В текущем году на плановое ремонтно-эксплуатационное обслуживание энергообъектов КБР "Россети" направят 568 млн рублей" 

– Россети Северный Кавказ

Работы будут направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения объектов всесезонного горнолыжного курорта "Эльбрус".

Также Левченко отметил, что электросетевая инфраструктура КБР в настоящее время справляется со сложными погодными условиями благодаря подготовительным работам в преддверии зимнего сезона.

"Специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт 70 подстанций 35-110 кВ и привели в нормативное состояние 128 трансформаторных подстанций" 

– Россети Северный Кавказ

