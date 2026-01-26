"Грузинская мечта" радикально изменит закон о грантах

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" сделает окончательно невозможным финансирование беспорядков из-за рубежа – для этого предполагается внести изменения в закон "О грантах".

Партия "Грузинская мечта" собирается внести в парламент законопроект о поправках в закон "О грантах", которые помогут полностью пресечь обходные пути финансирования беспорядков, его анонсировал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

"С учетом ответственности перед нашей страной и грузинским народом вносим изменения в законодательство, чтобы в будущем никто не смог найти альтернативный путь для финансирования из-за пределов страны беспорядков и насилия в Грузии"

– Ираклий Кирцхалия

Парламентарий напомнил, что в последние пять лет в Грузии несколько раз пытались свергнуть власть, причем в этих попытках активно участвовали получающие финансирование из-за рубежа НПО. В целом, по его словам, в законодательстве все еще есть лазейки, позволяющие финансировать радикалов. Рассмотрение поправок стартует после открытия весенней сессии парламента, которое состоится в феврале.

Если законопроект будет принят, то к грантам будут относиться любые суммы денег, которые были отданы любому лицу, если их могут использовать для влияние на политику Грузии – внутреннюю или внешнюю, а также если они могут быть потрачены для реализации интересов зарубежных властей или партий. Чтобы получить такой грант, нужно будет получить разрешение правительства.

Кроме того, нарушение закона "О грантах" теперь будет предполагать уголовную ответственность – от штрафа до тюрьмы сроком на шесть лет.