Казахстан голосует за новую Конституцию

В Казахстане проходит референдум по вопросу новой Конституции страны, в первые пять часов явка составила 37,54%.

Казахстанцы активно голосуют за новую Конституцию страны, на 12:00 по местному времени (10:00 по мск) проголосовали 37,54% избирателей.

Всего в первые 5 часов после начала голосования в референдуме приняли участие 4 677 595 избирателей, сообщила Центральная комиссия референдума Казахстана.

"В общем по стране на 12:00 (10:00 мск - ред.) получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54% от числа включенных в списки для голосования"

– Центральная комиссия референдума

Лидером по количеству пришедших на голосование остается Актюбинская область, где проголосовало 45,73%. Показатели столицы Казахстана Астаны меньше — 31,23% избирателей. Наименьшая явка была зафиксирована в Алма-Ате – 14,85%.

Сообщается, что казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме, посетив избирательный участок во Дворце школьников в Астане.

"Конституция - это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Уверен, новый основной закон будет служить на благо страны и ее будущего"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, 11 февраля текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу новой Конституции страны. Ожидается, что в течение единого дня голосования в референдуме примут участие более 12 млн казахстанцев.