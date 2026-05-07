Ставропольские винодельни за год приняли более 21 тыс туристов

Поток туристов на винодельни Ставропольского края в прошлом году превысил 21 тыс человек. В рамках гастротуров путешественники дегустируют вина, гуляют по виноградникам, посещают сыроварни.

Винодельни в Ставропольском крае привлекают туристов, в 2025 году турпоток составил свыше 21 тыс человек, поделился министр экономического развития региона Антон Доронин.

"В программу гастрономических туров входят: обеды и ужины среди виноградников; мастер-классы от сыроваров; классические дегустации вин; экскурсии по виноградникам и производственным площадкам. Только за прошлый год ставропольские винодельни посетили более 21 тыс туристов со всех регионов страны"

– Антон Доронин

Министр добавил, что помимо гастротуров на винодельни Ставрополье также организует винодельческие ярмарки – около 10 в год, каждая за день принимает порядка 5 тыс человек, пишет "Интерфакс".

Общий годовой поток туристов в регион по итогам минувшего года составил около 9 млн человек.