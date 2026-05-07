Глава МИД Грузии встретилась с заместителем помощника госсекретаря США

Встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и заместителя помощника главы Госдепартамента США Сонаты Колтер состоялась сегодня.
Сегодня прошли переговоры главы МИД Грузии, вице-премьера Маки Бочоришвили и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер. Об этом сообщается на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты обсудили отношения между Грузией и США, а также перспективы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Мака Бочоришвили и Соната Коултер поговорили о будущих шагах. Они также подтвердили готовность Тбилиси и Вашингтона к дальнейшему укреплению отношений.