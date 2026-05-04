Энергоснабжение и газоснабжение полностью восстановлено в Дагестане

В Дагестане полностью восстановили после наводнения энергоснабжение и газоснабжение. Об этом информирует 7 мая МЧС России.

В ведомстве отметили, что группировка Тульского спасательного центра МЧС завершила работу в республике.

"В регионе нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Энергоснабжение и газоснабжение полностью восстановлены"

– МЧС РФ

В пресс-службе ведомства напомнили, что группировка Тульского спасательного центра работала в селах Адильотар, Кадыротар и Тутлар с 13 апреля. Она занималась обрабатыванием соцобъектов и территорий, откачкой воды, демонтажем строений, восстановлением дорог. Кроме того, сотрудники МЧС адресно помогали населению.

"Вместе с тем продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Спасатели МЧС России, остающиеся в регионе, продолжают проводить необходимые аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь людям"

– пресс-служба МЧС

Кроме того, уточняется, что в Дагестане и Чечне по-прежнему работают оценочные комиссии. В Дагестане на сегодняшний день принято свыше 257 тыс заявлений, в Чечне – более 32 тыс.