Из Азербайджана в Армению вновь отправят российское зерно

Вагоны с зерном и удобрениями из России будут отправлены сегодня из Азербайджана в направлении Армении. Всего поставка включает восемь вагонов.

Очередная поставка российских грузов осуществляется транзитом через территорию Азербайджана, а также Грузии. Состав выйдет со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Ограничения на транзит грузов в Армению через Азербайджан были сняты в октябре прошлого года.