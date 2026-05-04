Из Азербайджана в Армению вновь отправят российское зерно

Вагоны с зерном и удобрениями из России будут отправлены сегодня из Азербайджана в направлении Армении. Всего поставка включает восемь вагонов.
Очередная поставка российских грузов осуществляется транзитом через территорию Азербайджана, а также Грузии. Состав выйдет со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Ограничения на транзит грузов в Армению через Азербайджан были сняты в октябре прошлого года.