Аракчи летит в Китай для консультаций

Глава МИД Ирана совершит визит в Пекин, где он встретится с главой МИД Китая. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 5 мая отправится в Пекин, где проведет консультации с китайской стороной по поводу ближневосточного конфликта, поделились в МИД Исламской Республики.

"В ходе этой поездки министр иностранных дел обсудит с китайским коллегой двусторонние отношения, а также региональные и международные события"

– МИД Ирана

Накануне официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи сообщал, что Тегеран находится в постоянном контакте как с Москвой, так и с Пекином, и серьезно настроен продолжать укреплять отношения с Россией и Китаем.